Сенатор Клишас: Европа сделает все, чтобы помешать договоренностям по Украине

Клишас: Европа будет препятствовать достижению договоренностей по Украине Сенатор Клишас: Европа сделает все, чтобы помешать договоренностям по Украине

Москва8 ноя Вести.Европейские официальные лица приложат все усилия, чтобы помешать заключению соглашений, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Таким образом сенатор отреагировал на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Европа не должна участвовать в переговорах по Украине. Поводом для ее заявления стали запланированные учения так называемых многонациональных сил для Украины, проведенные в рамках "коалиции желающих".

Вот это точно. Европа сделает все, чтобы помешать любым договоренностям написал Клишас в своем канале на платформе "Макс".

Ожидается, что учения "Коалиция 26.2" пройдут с 9 до 22 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 ноября сообщил, что Россия не получала от Европы предложений по соглашению об Украине и гарантиям безопасности.

Он добавил, что обсуждение вопросов о взаимных безопасности Москвы и Киева неизбежно затронет будущую архитектуру безопасности на европейском континенте.