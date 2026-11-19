Лукьянов: Европа не может стать посредником для России и Украины

Эксперт Лукьянов разъяснил роль Европы в переговорах по Украине Лукьянов: Европа не может стать посредником для России и Украины

Москва19 ноя Вести.Европа не может играть роль посредника для Москвы и Киева, однако может занять место за столом переговоров, заявил научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов в интервью ТАСС.

В отличие от Брюсселя, США с приходом к власти администрации президента Дональда Трампа всячески декларируют свою отстраненность от обеих сторон, отметил Лукьянов.

Ни о каком европейском посреднике речи быть не может. Потому что посредником не может быть тот, кто уже занял позицию одной из сторон фронта приводит ТАСС слова Лукьянова

Однако Европа очень хочет участвовать в переговорах.

Я думаю, что в каком-то виде они в итоге и будут. Потому что, как справедливо замечали в том числе российские представители, принимать решения по европейской безопасности без участия европейских стран не получится. Так же, как это не получится без России пояснил Лукьянов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва слышит агрессивные заявления европейцев о России, и это наталкивает на сомнения относительно способности Евросоюза (ЕС) помочь урегулированию конфликта на Украине.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине планируют провести в трехстороннем формате.