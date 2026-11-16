Москва16 ноя Вести.Формат переговоров по урегулированию украинского кризиса с участием Европы в составе Е5+ЕС добавляет как минимум шесть новых участников с разными точками зрения. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Сейчас возник формат при посредничестве Соединенных Штатов Америки и плюс Е5, плюс Европейский союз. Ну, слушайте, добавляется еще как минимум шесть участников переговорного процесса. Нельзя формат Е5+ЕС считать, как единый формат, потому что никакой единой точки зрения у стран, которые в этом формате представлены нет сказал Килинкаров

По словам эксперта, у разных стран Европы разные позиции по Украинскому вопросу, поэтому договориться сторонам будет тяжело.

У Германии одна точка зрения. Например, они готовы бесконечно долго финансировать конфликт на Украине. У Польши другая точка зрения, они в целом поддерживают Украину, но финансировать ее не готовы. Франция не готова финансировать Украину дальше, Италия не готова финансировать Украину дальше. Есть еще ряд стран, которые не входят в этот формат, но тоже сделали заявления о том, что они не готовы финансировать Украину, но поддерживают эту страну… Реальные переговоры, на мой взгляд… будут возможны по завершению зимней военной кампании. По итогам зимней военной кампании уже можно будет реально проанализировать и посмотреть, есть ли шанс договориться заявил Килинкаров

Ранее Килинкаров заявил, что судьба Украины будет зависеть от предстоящей зимы.

Аббревиатура E5 означает "оборонную европейскую группу из пяти государств". В нее входят Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Эти страны обладают наиболее крупными оборонными бюджетами и самым мощным военным потенциалом среди всех европейских государств.