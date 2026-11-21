Зеленский: Европу на переговорах по Украине представят пять стран

Зеленский сказал, какие страны представят Европу на переговорах по Украине Зеленский: Европу на переговорах по Украине представят пять стран

Москва21 ноя Вести.Европу на переговорах об урегулировании украинского конфликта представят пять стран - Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Также интересы европейцев будут представлять два представителя Европейского Союза: один от Еврокомиссии и один от Евросовета. К ним присоединится представитель НАТО.

Принято решение, что всю Европу - как страны, входящие в ЕС, так и не входящие в него, - будут представлять следующие страны: Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша цитируют Зеленского украинские журналисты

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что европейцы получили от РФ по дипломатическим каналам предложение приехать в Москву и представить свою позицию по архитектуре безопасности в Европе.

Часть европейских политиков отреагировала на приглашение российского лидера позитивно. Например, глава минобороны Германии Борис Писториус призвал европейских лидеров не отказываться от подобной возможности. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении европейцев начать диалог с Россией по урегулированию украинского конфликта.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что российская сторона прорабатывает визит в Москву представителей Франции, Германии и Британии.