ЕС в Абу-Даби оказался "за детским столиком", отметили в МИД Австрии Глава МИД Австрии: Евросоюз в Абу-Даби был вынужден "сидеть за детским столиком"

Москва16 ноя Вести.Неготовность Евросоюза сформировать команду переговорщиков по Украине привела к тому, что европейцы на переговорах в Абу-Даби оказались "за детским столиком", заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Встреча делегаций России, США и Украины прошла 10-11 ноября в Абу-Даби.

Я уже больше года критикую то, что ЕС так долго не мог договориться о назначении команды [переговорщиков] с ясным мандатом. В Абу-Даби Европа сидела за детским столиком сказала она

Глава австрийского МИД добавила, что для урегулирования украинского конфликта необходима готовность к диалогу, которого у ЕС до сих пор не было. При этом она отметила, что объединение намерено использовать "и жесткость, и диалог" и будет вести переговоры по четырем направлениям - политическому, гуманитарному, по сфере безопасности и экономике в тесном взаимодействии с НАТО, ОБСЕ, "коалиции желающих" и Евросоветом.