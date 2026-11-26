Кнайсль: покупателей газа нужно искать в Азии и Африке, а не в Европе

Кнайсль рассказала, где искать новых покупателей газа Кнайсль: покупателей газа нужно искать в Азии и Африке, а не в Европе

Москва26 ноя Вести.Клиентов, которым нужны энергоносители, можно найти в Азии и Африке, а не в странах Европы. Такое мнение выразила бывшая глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она прокомментировала решение Еврокомиссии навсегда отказаться от поставок российских энергоносителей.

Я всегда говорила: "Если бы я была производителем энергоносителей, я бы смотрела не на то, кто мне заплатит больше, а какова демографическая ситуация". И Европа, она все-таки более старая, чем молодая. И есть будущие поколения людей, которым нужна энергетика, может быть, не в Германии, Франции, а вы найдете этих клиентов в Азии и Африке сказала Кнайсль

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что попытки европейских властей ограничить экспорт российских энергоносителей несут серьезные последствия для самих европейцев.