В России усомнились, что Европа сможет быстро вернуться к закупкам газа эксперт Конопляник: Европа не сможет быстро вернуться к российскому газу

Москва30 окт Вести.Для налаживания взаимодействия России и Европы по вопросу газовых поставок потребуется ряд условий, и это будет не быстрый процесс. Такое мнение ИС "Вести" высказал профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник.

Я не верю, что при сегодняшних политических элитах в Европе, пока у власти макроны, мерцы, фон дер ляйены, это невозможно. И не следует забывать, что при инерции устойчивой европейской бюрократии по реализации поставленных задач развернуть в одночасье этот поезд быстро невозможно. Можно было бы вернуться снова к вопросам о взаимодействии России и Европы, а мы рано или поздно к этому вернемся, на это, к сожалению, потребуется много времени заявил он

Причем, уточнил Конопляник, для возвращения к прежнему формату взаимодействия в Европе должны смениться политические элиты.

Первым условием будет смена политических элит, дальше - принятие политических решений о радикальном изменении той многоуровневой пирамиды законов и подзаконных актов, которые исполняются сейчас сказал он

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Европе не следует заранее исключать возможность закупок российского газа в будущем, поскольку в межгосударственных отношениях нельзя оперировать категорией "никогда".