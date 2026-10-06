Кононученко: решения ЕС по климату бьют по карману жителей стран союза

МИД РФ: ЕС не учитывает последствия энергоперехода для населения Кононученко: решения ЕС по климату бьют по карману жителей стран союза

Москва6 окт Вести.Руководство стран Евросоюза (ЕС) в стремлении сократить выбросы парниковых газов не всегда учитывает социально-экономические последствия принимаемых решений для населения. Об этом РИА Новости заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко.

По его словам, энергетика остается одним из ключевых направлений климатических переговоров. ЕС продвигает концепцию "справедливого перехода" и развитие чистых источников энергии.

Проблема заключается в том, что руководство стран [ЕС] в погоне за резким сокращением выбросов парниковых газов зачастую забывает просчитывать социально-экономические последствия собственных решений, которые, в конечном счете, бьют по карману местного населения подчеркнул Кононученко

Дипломат отметил, что отказ от поставок природного газа возможен только при наличии стабильной и доступной по стоимости альтернативы.

Ранее политический обозреватель Дмитрий Куликов указал, что западные элиты стремятся к тому, чтобы "у всех была дорогая энергия". Они пытаются создать "климатическую аферу".