Минэкономразвития РФ оценило последствия отказа Европы от углеводородов России Решетников: Европа потеряла свою промышленность из-за отказа от ресурсов РФ

Москва22 ноя Вести.Отказ Евросоюза от энергоресурсов из России привел к потере объединением собственной промышленности, заявил РБК глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Он заметил, что из-за прекращения закупок российских углеводородов стоимость электроэнергии в Европе уже в два раза выше, чем в США, и лишь продолжает расти.

В результате европейцы потеряли свою промышленность и потеряли конкурентоспособность на внешних рынках, включая китайский.

Вот упустили инвестиционный цикл автомобилестроения, там пропустили цикл производства электромобилей, да и сейчас не могут догнать сказал министр

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что из-за санкций ЕС против России больше всего страдают промышленные предприятия и потребители Евросоюза. В связи с этим он призвал Европу изменить свою политику, чтобы защитить конкурентоспособность, уровень жизни населения и рабочие места.