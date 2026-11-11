Решетников: цена на электроэнергию в Европе с 2022 года возросла в полтора раза

Решетников рассказал о динамике роста цен на электроэнергию в Европе Решетников: цена на электроэнергию в Европе с 2022 года возросла в полтора раза

Москва11 ноя Вести.Отказ европейских стран от наиболее доступных российских энергоносителей привел к тому, что стоимость электроэнергии в Европе с 2022 года увеличилась в полтора раза. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью турецким СМИ.

Стоимость электроэнергии в Европе с 2022 года выросла в полтора раза и является на сегодняшний момент самой высокой вообще в мире сказал Решетников

Он также отметил, что этот показатель вдвое превышает уровень стоимости электроэнергии в Соединенных Штатах.

Решетников подчеркнул, что за сложившуюся ситуацию в первую очередь расплачивается население Европы, а высокая стоимость ресурсов делает многие отрасли европейской промышленности неконкурентоспособными. В частности, он связал текущие проблемы в автомобильной и химической индустриях Европы именно с ростом энергозатрат.

Глава Минэкономразвития РФ заключил, что данные факторы уже негативно влияют не только на экспортные возможности европейских производителей, но и на их внутренний рынок.

Ранее в Евросоюзе заявили о кризисе цен и поставок в энергетике.