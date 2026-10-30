Москва30 окт Вести.Из-за резкого роста цен в Европе промышленность будет вынуждена уйти в другие страны. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" высказал научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, у европейской экономики нет гарантий, что другие отрасли смогут помочь ей пережить кризис.

Для промышленности цены более резко меняются, и поэтому такие отрасли, как химия, металлургия и машиностроение, производство цемента, производство стекла - будут вынуждены уходить из Европы . И это для них большой вызов, потому что нет никаких гарантий, что другие отрасли экономики, какая-нибудь фармакология, например, их вытянет отметил Митрахович

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил, что жителей и промышленность Евросоюза ждет трудная зима из-за резкого роста цен на топливо. По его словам, высокие цены могут сохраниться и в 2027 году.