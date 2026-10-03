Эксперт: Европа обрекла свою экономику на гибель Ищенко: отказ от сотрудничества с Россией обрек экономику Европы на гибель

Москва3 окт Вести.Отказ Европы от сотрудничества с Россией в 2022 году обрек экономику стран ЕС на гибель, заявил ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

В 2022 году, полностью разорвав экономические связи, они обрекли на гибель европейскую экономику, европейскую промышленность. И сейчас вопрос заключается только в том, куда эти предприятия ЕС переедут - в Соединенные Штаты, в Китай, в Россию? И они достаточно активно переезжают. Более того, Европа не может сейчас договориться с Россией на прежних условиях подчеркнул он

При этом поддержка Украины в нынешнем конфликте фактически привела к тому, что странам ЕС следует зафиксировать собственное банкротство, полагает эксперт.

Они не могут зафиксировать убыток, они могут зафиксировать банкротство, свое полное банкротство добавил он

По мнению профессора Сергея Караганова, научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, Европа на ближайшие десять-двадцать лет становится источником всех бед и источником агрессии. Поэтому надо создать санитарный кордон и отделиться от нее.