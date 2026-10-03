Москва3 окт Вести.Внутри Евросоюза усиливаются большие противоречия, заявил ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

Он отметил, что ЕС сейчас не в состоянии проводить единую европейскую политику.

Мы это видим на протяжении последних 10 лет, причем в усиливающемся виде. Если раньше у них были просто мелкие дрязги, то сейчас они становятся крупными противоречиями внутри Европейского союза пояснил политолог

По его словам, сейчас у Европы - политика противостояния с Россией, а если ее изменить и согласиться с тем фактом, что эта политика была неправильная, то в таком случае консенсуса больше не будет.

И кто-то ведь за это должен будет ответить, помимо всего прочего считает Ростислав Ищенко

Также, по его словам, в 2022 году, полностью разорвав экономические связи, Европа обрекла на гибель свою экономику. И сейчас вопрос заключается только в том, куда эти предприятия ЕС переедут - в Соединенные Штаты, в Китай или в Россию.