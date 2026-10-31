Москва31 окт Вести.У Евросоюза слабая переговорная позиция относительно украинского вопроса, заявил ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

У них собственная ситуация, в которую они сами по своей глупости влипли, диктует позицию, в рамках которой они мало что могут уступить и практически ничего не могут предложить. И в этом их слабость переговорная заявил он

Поэтому, полагает Ищенко, европейская сторона придерживается агрессивной риторики.

Они, собственно, все такие агрессивные, поскольку у них никакого варианта нету, кроме как догнать агрессивность до максимального градуса, а потом говорить: "А теперь давайте мы немножко снизим, а вы нам за это что-то дадите". Хотя ничего им за это не дадут. Разве что по голове. Но понятно, что они пытаются продать любую пустышку заявил он

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что возможное присутствие европейских представителей в Абу-Даби во время трехсторонних переговоров России, США и Украины может осложнить процесс обсуждения.