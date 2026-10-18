Новак заявил, что запрет ЕС на поставки российского газа вызывает удивление Новак: запрет ЕС на закупку российского газа вызывает удивление

Москва18 окт Вести.Полный запрет Евросоюза на закупку российского газа вызывает удивление, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Запрет с 1 января на поставки СПГ вызывает огромное удивление, потому что сегодня рынок Европы не сбалансирован. Дефицит, как мы знаем, запасы газовых хранилищ значительно ниже, по-моему, на 10 процентов ниже, чем средние запасы на этот период предыдущие годы отметил Новак

Кроме этого, вице-премьер заявил о росте цен на газ в Европе примерно в четыре раза.

Накануне Александр Новак напомнил, что сохранившаяся нитка газопровода "Северный поток" позволяет осуществлять поставки российского газа в Европу, а остальные три, вероятно, могут быть восстановлены, но это зависит от Европы.

По мнению главы "Газпрома" Алексея Миллера, высокие цены на европейском газовом рынке являются долгосрочной тенденцией. Полтора месяца назад в Европе оценивали коридор цен в октябре 800-900 долларов. По факту они достигли уровня 1 000- 1 100 долларов.