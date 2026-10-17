Новак заявил, что ЕС отказывается от российского газа даже при низких запасах Новак: ЕС отказывается от газа РФ даже при низких запасах

Москва17 окт Вести.Евросоюз продолжает отказываться от российского газа, несмотря на дефицит топлива и низкий уровень запасов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".

Сейчас принято решение о том, чтобы отказаться от российского газа даже в условиях дефицита самого газа в Европейском Союзе и самых низких уровней запасов на сегодняшний день сказал он

Ранее вице-премьер также говорил, что Россия готова увеличить объемы поставок энергоресурсов в европейские страны и продолжать выполнять действующие контракты. Новак подчеркивал, что Россия готова обеспечивать поставки в большем объеме и не была стороной, которая отказалась от дешевых и стабильных энергоресурсов. По его словам, такое решение европейские страны приняли по политическим причинам.