Москва1 нояВести.В подземных газовых хранилищах Европы на сегодняшний день самые низкие запасы, поэтому то, как европейцы переживут зиму — это будет отдельная история. Об этом в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Всего в хранилищах Евросоюза содержится порядка 82,1 млрд кубометров газа – это минимум с 2013 года. Также данный показатель на 9,4 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.
Исторически сегодня самые низкие запасы в подземных газовых хранилищах, и как пройдут зиму европейцы — это будет отдельная историясказал Новак
Во вторник президент России Владимир Путин прокомментировал последствия отказа Евросоюза от российских энергоресурсов известной поговоркой: "не рой яму другому, а том сам в нее попадешь".