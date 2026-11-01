"Отдельная история": Новак о том, как европейцы переживут зиму Новак назвал отдельной историей то, как европейцы переживут зиму

Москва1 ноя Вести.В подземных газовых хранилищах Европы на сегодняшний день самые низкие запасы, поэтому то, как европейцы переживут зиму — это будет отдельная история. Об этом в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Всего в хранилищах Евросоюза содержится порядка 82,1 млрд кубометров газа – это минимум с 2013 года. Также данный показатель на 9,4 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.

Исторически сегодня самые низкие запасы в подземных газовых хранилищах, и как пройдут зиму европейцы — это будет отдельная история сказал Новак

Во вторник президент России Владимир Путин прокомментировал последствия отказа Евросоюза от российских энергоресурсов известной поговоркой: "не рой яму другому, а том сам в нее попадешь".