Глава "Газпрома" заявил об исторических антирекордах в ЕС в преддверии зимы Миллер: страны ЕС ставят антирекорды в газовой сфере накануне зимы

Москва3 окт Вести.Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что страны Евросоюза бьют исторические антирекорды в газовой сфере накануне зимы, сообщает "Газпром" в мессенджере MAX.

Отмечается, что на 1 октября европейские хранилища заполнены на 72%, а объем активного газа в них на 11,3 миллиарда кубометров меньше, чем годом ранее.

Страны Европейского союза продолжают уверенно ставить исторические антирекорды в газовой сфере в преддверии тяжелого осенне-зимнего сезона говорится в сообщении со ссылкой на слова Миллера

Так, в единственном подземном хранилище Прибалтики, Инчукалнском, запасы газа находятся на минимальном уровне в 49%, это исторически самая низкая заполненность на эту дату. При этом нетто-закачка газа в хранилище в третьем квартале стала наименьшей для этого периода за все годы наблюдений.

Ранее сообщалось, что отбор газа из хранилищ ЕС в сентябре упал до минимальных показателей за 11 лет.