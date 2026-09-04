Москва4 сенВести.Российские подземные хранилища газа (ПХГ) сейчас заполнены на 90%, к зиме целевой объем будет полностью заполнен, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
По его словам, предстоящей зимой потребители могут чувствовать себя абсолютно уверенно.
Сейчас российские подземки наполнены уже на 90% от целевого объема. А к началу отопительного сезона, как всегда у нас принято, они, конечно же, будут полныеприводятся слова Миллера в Telegram-канале "Газпрома"
Глава "Газпрома" подчеркнул, что в 2026 году компания выведет оперативный резерв газа в подземных хранилищах на уровень 73 миллиарда 296 миллионов кубометров.
3 сентября Миллер рассказал об уровне запасов газа в европейских странах одной короткой фразой – в Европе "будет зима".