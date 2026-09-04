Миллер: российские ПХГ заполнены на 90%, к зиме будет 100%

В Газпроме заверили, что российские ПХГ заполнены на 90%, к зиме будет 100% Миллер: российские ПХГ заполнены на 90%, к зиме будет 100%

Москва4 сен Вести.Российские подземные хранилища газа (ПХГ) сейчас заполнены на 90%, к зиме целевой объем будет полностью заполнен, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

По его словам, предстоящей зимой потребители могут чувствовать себя абсолютно уверенно.

Сейчас российские подземки наполнены уже на 90% от целевого объема. А к началу отопительного сезона, как всегда у нас принято, они, конечно же, будут полные приводятся слова Миллера в Telegram-канале "Газпрома"

Глава "Газпрома" подчеркнул, что в 2026 году компания выведет оперативный резерв газа в подземных хранилищах на уровень 73 миллиарда 296 миллионов кубометров.

3 сентября Миллер рассказал об уровне запасов газа в европейских странах одной короткой фразой – в Европе "будет зима".