Вице-премьер Новак заявил о четырехкратном росте цен на газ в Европе

Новак заявил о росте цен на газ в Европе примерно в четыре раза Вице-премьер Новак заявил о четырехкратном росте цен на газ в Европе

Москва17 окт Вести.Стоимость природного газа на европейском рынке достигла отметки почти в 1000 долларов за тысячу кубических метров, что примерно в четыре раза превышает исторические показатели прошлых лет. Об этом вице-премьер России Александр Новак рассказал в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".

Зампред правительства напомнил, что в допандемийный период и десять лет назад обычные ценники на газ удерживались в районе 200–250 долларов за аналогичный объем.

То есть сейчас в четыре раза выше цена подчеркнул Новак

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что высокие цены на европейском газовом рынке являются долгосрочной тенденцией. В свою очередь Новак отмечал, что Россия готова увеличить объемы поставок энергоресурсов в европейские страны и продолжить выполнение действующих контрактов.