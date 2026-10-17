Новак: физическая безопасность энергообъектов — очень важная задача Новак назвал физическую безопасность энергообъектов "очень важным направлением"

Москва17 окт Вести.Обеспечение физической безопасности энергообъектов — очень важная задача, подчеркнул вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".

По его словам, в вопросах защиты таких объектов нужно действовать на опережение.

Очень важное направление — обеспечить физическую безопасность работы объектов в сегодняшних условиях, по мере развития технологий, когда появляются все более совершенные беспилотные летательные аппараты и так далее. Поэтому надо внимательно следить, мониторить и принимать все время на опережение решения сообщил Новак

Также Новак в беседе с Мариной Ким заявил о росте цен на газ в Европе примерно в четыре раза. Стоимость природного газа на европейском рынке достигла отметки почти в 1 тыс. долларов за тысячу кубических метров.