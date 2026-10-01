Миллер: не стоит рассчитывать на скорое снижение цен на газ в Европе

Миллер: высокие цены на газ в Европе являются долгосрочной тенденцией Миллер: не стоит рассчитывать на скорое снижение цен на газ в Европе

Москва17 окт Вести.Высокие цены на европейском газовом рынке являются долгосрочной тенденцией. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели.

По его мнению, зарубежные эксперты недооценивают глубину и временной лаг факторов, влияющих на цену газа в Европе.

Полтора месяца назад они давали оценку коридора цен в октябре $800-$900. По факту они достигли уровня $1 000- $1 100. Чего же тогда ждать под елочку?! приводит ТАСС слова Миллера

Ранее экс-депутат Европарламента от Италии Франческа Донато в беседе с журналистом ИС "Вести" Асей Емельяновой заявила, что без российского газа экономика Европы может развалиться.

16 октября издание Politico сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам стран Евросоюза обсудить идею формирования общих стратегических резервов газа. По словам источников издания, это предложение прозвучало на фоне опасений, что в зимний период в Европе может возникнуть нехватка топлива.