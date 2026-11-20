Москва20 нояВести.Промышленные предприятия и потребители европейских стран сильнее всего ощущают санкции Евросоюза.
Об этом заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
Санкционная политика имеет экономические последствия и для самих государств - членов Европейского союза … Сильнее всего это ощутили промышленные предприятия и потребителисказал Гашпар
Он отметил, что европейские предприятия "потеряли часть торговых возможностей, изменились цепочки поставок, а энергетические рынки столкнулись со значительными потрясениями".
По его мнению, Европа нуждается во внешней и экономической политике, которая будет защищать ее конкурентоспособность, рабочие места и уровень жизни населения.
Ранее в Словакии допустили изменение отношения ЕС к России.