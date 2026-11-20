РИА Новости: в Словакии рассказали, по кому больше всего бьют санкции ЕС

Гашпар: от санкций ЕС страдают европейские предприятия и потребители РИА Новости: в Словакии рассказали, по кому больше всего бьют санкции ЕС

Москва20 ноя Вести.Промышленные предприятия и потребители европейских стран сильнее всего ощущают санкции Евросоюза.

Об этом заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Санкционная политика имеет экономические последствия и для самих государств - членов Европейского союза ​​​… Сильнее всего это ощутили промышленные предприятия и потребители сказал Гашпар

Он отметил, что европейские предприятия "потеряли часть торговых возможностей, изменились цепочки поставок, а энергетические рынки столкнулись со значительными потрясениями".

По его мнению, Европа нуждается во внешней и экономической политике, которая будет защищать ее конкурентоспособность, рабочие места и уровень жизни населения.

Ранее в Словакии допустили изменение отношения ЕС к России.