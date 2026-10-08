Москва8 окт Вести.Принятием очередного 22-го пакета антироссийских санкций Европейский союз пытается продемонстрировать, что его хватка не ослабла и упорство не ушло. Такое мнение руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов высказал в интервью ИС "Вести".

Основная проблема, которая стоит перед европейскими политиками, заключается в том, что до сих пор не все страны объединения готовы полностью отказаться от российских энергоносителей, подчеркнул экономист.

Они добиваются, прежде всего, демонстрации того, что они не устали, и их хватка не ослабла, и их упорство тоже не ушло. То есть, они показывают, что 21-й пакет, с которым возникли проблемы, он не был окончательным, он не был пакетом финала. Потому что проблемы известны: от нефти не хотят отказываться одни, от газа не хотят отказываться другие объяснил Колташов

При этом очередные экономические ограничения Евросоюза напоминают "пакет с пакетами", иронично отметил эксперт.

21-й пакет, очень громко заявленный, оказался не настолько уж радикальным. Значит, нужен 22-й пакет. А он, оказывается, действительно пакет с пакетами, потому что там опять фамилии и фирмы. То есть это еще дополнительно российские фирмы и еще дополнительно физические лица. Но, вы знаете, у нас очень много граждан и очень много фирм, и так можно уже и 222-й пакет было бы принять добавил Колташов

Накануне, 7 октября, послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций в отношении России. Ожидается, что Совет ЕС до конца недели утвердит пакет, после чего санкции вступят в силу. Но Эстония уже попросила ЕС вывести одну из российских компаний из-под санкций.