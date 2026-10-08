Москва8 окт Вести.Исключить из-под санкций одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо просит у Евросоюза Эстония, сообщает портал эстонского гостелерадио ERR. Российская фирма поставляет эстонской компании NPM Silmet материалы, имеющие стратегическое значение для Европы.

Обращение Таллина к Брюсселю подтвердила изданию пресс-секретарь представительства в Брюсселе Керстин Лепик.

Да, мы попросили исключить к сегодняшнему дню из списка санкций, одобренного послами стран-членов Coreper II, одну российскую компанию и связанное с ней лицо из числа почти 1 600 физических и юридических лиц, включенных в этот список заявила она

Эстонская NPM Silmet активно ищет замену материалов, поставляемых из России, но пока не смогла их заменить, поясняется в обращении в Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper II). Керстин Лепик добавила, что в следующем году Таллин вновь обратится в Евросоюз по пересмотру включения российского поставщика для эстонской компании в санкционные списки. Что производит российская компания и что поставляет в Эстонию, не раскрывается.

Согласованный послами стран Евросоюза 22-й пакет санкций включает перечень из почти 1,6 тысячи компаний и физических лиц, которые связаны с российским оборонным комплексом. Окончательное утверждение нового пакета антироссийских санкций ожидается 12 октября на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

В Брюсселе также обсуждают установку ограничений на право вето при введении санкций.