Эксперт заявил, что новый пакет санкций ЕС не повлияет на РФ Пятибратов: новый пакет санкций ЕС ничего не поменяет в отношении России

Москва7 окт Вести.Новый масштабный пакет санкций, который послы стран Евросоюза планируют согласовать 7 октября, не окажет заметного влияния на Россию. Такое мнение высказал ИС "Вести" доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Он считает, что новые ограничения даже не смогут окончательно утвердить в ближайшее время.

Потому что, как показала практика, все предыдущие пакеты санкций проходили со скрипом. То есть они думали, что, например, условно, проблема в Венгрии, а раньше просто Венгрия … на себя брала вот эту роль приостановки принятия всех этих пакетов, которые были вредны, на самом деле, не только для Венгрии, они были вредны и для … стран, которые были вовлечены в транспортировку энергоносителей. Сейчас, когда нет Венгрии, остаются страны, которые все еще продолжают сопротивляться. Поэтому этот пакет пройдет, но пройдет со скрипом, и кардинально он ничего не поменяет в отношении России. Это будут примерно знакомые нам уже санкции против флота, энергетики и так далее сказал он

Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза 7 октября планируют согласовать 22-й пакет санкций против России. В новый список планируется внести до 1,65 тысячи новых физлиц и организаций.