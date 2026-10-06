Москва6 окт Вести.Послы стран Евросоюза 7 октября планируют согласовать 22-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

В санкционный список планируется внести до 1,65 тысячи новых физлиц и организаций.

По информации агентства, большинство попавших под ограничение лиц связаны с ВПК. В случае одобрения санкции должны утвердить министры иностранных дел ЕС 12 октября.

Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен придерживаться курса на отказ от санкций в отношении России, если его коалиция одержит победу на парламентских выборах 25 октября.