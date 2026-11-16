Москва16 нояВести.Евросоюзу (ЕС) все сложнее согласовывать новые антироссийские санкции из-за противодействия влиятельных сил. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, слова которого приводит газета Politico.
По словам главы МИД Эстонии ... становится все труднее и труднее достигать консенсуса в противовес крупным и очень влиятельным силам, которые стремятся не допустить принятия новых санкцийговорится в публикации
При этом министр не уточнил, кого именно он имеет в виду.
Кроме того, глава МИД Эстонии признал, что в некоторых европейских столицах рассчитывают на возвращение к привычному формату деловых отношений с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на разобщенность европейских политиков. По его словам, это мешает ЕС в своевременном принятии решений.