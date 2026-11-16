Эстонский МИД заявил о "влиятельных силах", препятствующих санкциям против РФ Politico: влиятельные силы препятствуют введению новых санкций ЕС против РФ

Москва16 ноя Вести.Евросоюзу (ЕС) все сложнее согласовывать новые антироссийские санкции из-за противодействия влиятельных сил. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, слова которого приводит газета Politico.

По словам главы МИД Эстонии ... становится все труднее и труднее достигать консенсуса в противовес крупным и очень влиятельным силам, которые стремятся не допустить принятия новых санкций говорится в публикации

При этом министр не уточнил, кого именно он имеет в виду.

Кроме того, глава МИД Эстонии признал, что в некоторых европейских столицах рассчитывают на возвращение к привычному формату деловых отношений с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на разобщенность европейских политиков. По его словам, это мешает ЕС в своевременном принятии решений.