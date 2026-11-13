Москва13 нояВести.Евросоюз (ЕС) поставил себя в уязвимое дипломатическое положение, когда согласился обсуждать будущее европейской безопасности в обмен на участие в переговорах, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал перед встречей европейских лидеров в Дублине.
Мнение политика приводит британская газета Financial Times (FT).
Глава эстонского правительства считает, что представителей РФ не следует допускать к обсуждению принципов безопасности на континенте.
В Таллине обеспокоены, что готовность других европейских столиц рассматривать такую повестку может быть выгодно России, говорится в статье.
Отмечается, что на фоне новых дипломатических инициатив, связанных с урегулированием украинского конфликта, противоречия в ЕС усилились. Страны объединения не могут сойтись во мнениях о том, как Европа должна участвовать в мирном процессе.
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Дублине, предложил европейским союзникам подготовить свой план урегулирования конфликта на Украине.
Он также призвал европейские государства самостоятельно инициировать прямой контакт с Россией.