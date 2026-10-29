Глава МИД Люксембурга заявил о попытках ЕС ущемить право на общение с Путиным

Беттель пожаловался на давление в ЕС из-за диалога с Путиным Глава МИД Люксембурга заявил о попытках ЕС ущемить право на общение с Путиным

Москва29 окт Вести.Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что европейские коллеги пытаются ущемить его право на поддержание контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет The Guardian.

Беттель — один из немногих политиков Евросоюза, кто продолжал диалог с российским лидером после начала конфликта на Украине. По его словам, главы МИД других стран ЕС ставили под сомнение саму возможность Люксембурга вести переговоры с руководителями России и Украины.

Некоторые коллеги говорили мне: кто такой премьер-министр Люксембурга, чтобы разговаривать с президентом России и президентом Украины? Вы такая маленькая страна приводит издание его слова

Министр назвал проблемой менталитет ряда государств, которые полагают, что обсуждать международные вопросы могут исключительно Франция, Германия или США.

Летом депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер называл жесткую риторику европейских политиков главным препятствием для восстановления дипломатических контактов между Брюсселем и Москвой.