Премьер Эстонии Михал назвал кандидатов ЕС для диалога с Москвой Премьер Эстонии Михал предложил Кошту и Каллас в переговорщики с Россией

Москва12 ноя Вести.Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас должны представлять Европу на переговорах по Украине, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Politico.

Европа уже выбрала своих представителей: председателя Евросовета Антониу Кошту и [верховного представителя] Каю Каллас. Оба, безусловно, подотчетны странам ЕС. <...> Нет необходимости назначать кого-либо нового. Если россиянам это не нравится, тем хуже. Нас должны представлять те, кому мы доверяем и кто подотчетен ЕС, а не те, кто нравится [президенту России Владимиру] Путину сказал он

Свой выбор эстонский премьер объяснил тем, что мандат Кошты и Каллас исходит непосредственно от Евросоюза, поэтому предварительно согласовывать отдельный план между государствами-членами, по его мнению, не требуется.

По информации СМИ, вопрос о представителе ЕС на переговорах поднимут на саммите в Дублине 12 ноября - с такой инициативой выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. При этом высокопоставленный европейский чиновник указал в беседе с Politico, что решения на этой встрече не ожидается: лидеры лишь достигнут "договоренности" о том, кто будет представлять позицию Европы в переговорах с РФ, а окончательный выбор сделают позднее.

12 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы пока не могут определиться с единым кандидатом на роль переговорщика по Украине. Тогда же Financial Times написала о внутренних разногласиях в Европе по этому вопросу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал Европу выбрать переговорщика с Россией в ноябре и согласовать кандидата с Киевом. 11 ноября СМИ сообщили, что на неформальном саммите в Дублине 13 ноября единый представитель ЕС на переговорах с Россией вряд ли будет назначен.