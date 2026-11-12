Ушаков: в Европе пока не могут выбрать переговорщика по Украине

Ушаков: европейцы пока не могут выбрать кандидата для переговоров по Украине Ушаков: в Европе пока не могут выбрать переговорщика по Украине

Москва12 ноя Вести.Европейцы пока не могут выбрать кандидата для переговоров по украинскому урегулированию, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ИС "Вести".

Зять президента США Джаред Кушнер после завершения трехсторонней встречи в Абу-Даби заявил, что Европе будет сложно выбрать единого кандидата для переговоров по украинскому вопросу.

Это сложно действительно будет. На данный момент пока они (европейцы - прим. ред.) не могут [выбрать переговорщика] сказал Ушаков

Помощник президента РФ прибыл в отель в Москве, где находятся спецпосланники американского лидера Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Ожидается, что американские эмиссары встретятся с президентом России Владимиром Путиным.