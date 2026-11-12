Москва12 нояВести.Европейцы пока не могут выбрать кандидата для переговоров по украинскому урегулированию, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ИС "Вести".
Зять президента США Джаред Кушнер после завершения трехсторонней встречи в Абу-Даби заявил, что Европе будет сложно выбрать единого кандидата для переговоров по украинскому вопросу.
Это сложно действительно будет. На данный момент пока они (европейцы - прим. ред.) не могут [выбрать переговорщика]сказал Ушаков
Помощник президента РФ прибыл в отель в Москве, где находятся спецпосланники американского лидера Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Ожидается, что американские эмиссары встретятся с президентом России Владимиром Путиным.