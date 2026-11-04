Москва4 нояВести.Латвия, Литва, Эстония и Польша направили в ЕК заявление с призывом расторгнуть существующие инвестиционные договоры между 17 членами Евросоюза и Россией, сообщило эстонское дипведомство.
Как отмечается в заявлении, эти договоры с РФ якобы используются для оказания влияния на политику ЕС в интересах России и угрожают экономическое безопасности союза, например поощряют инвестиции в Россию и разрешают находящимся под санкциям лицам подавать в международные суды иски против государств - членов Евросоюза.
Страны Балтии и Польша направили в Еврокомиссию совместное заявление с призывом прекратить действие двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и 17 государствами - членами ЕСговорится в заявлении
Там указывается, что решение ожидается в первом квартале 2027 года.