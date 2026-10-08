МИД РФ: отказ от "Северного потока" вынудит Европу вернуться к отоплению дровами

МИД РФ: отказ от "Северного потока" доведет европейцев до использования дров МИД РФ: отказ от "Северного потока" вынудит Европу вернуться к отоплению дровами

Москва8 окт Вести.Отказ от газопровода "Северный поток" и закрытие атомных электростанций вынудили Европу продлевать работу угольных электростанций и использовать дрова.

Об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко.

Он отметил, что отказ от поставок газа возможен только при наличии стабильной и надежной альтернативы, достижимой с финансовой точки зрения.

Отказ от низкоэмиссионного российского природного газа путем подрыва газопроводов "Северный поток", закрытие ядерных электростанций — все это представляет собой гремучую смесь из желания наказать Россию и попыток форсированного "озеленения" собственных экономик сказал Кононученко

Дипломат обратил внимание, что на фоне энергокризиса Германия и Нидерланды расконсервировали угольные электростанции, а Румыния, планировавшая закрыть угольные ТЭЦ к 2026 году, согласовала с Еврокомиссией отсрочку до 2029-го.

Когда же население начинает задавать вопросы по поводу роста цен и инфляции, что напрямую угрожает политической карьере руководства ЕС, предпринимаются лихорадочные меры, в частности продление сроков работы угольных электростанций или наращивание использования дров, пеллет добавил спецпредставитель главы МИД России

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ажиотажный спрос на дрова на Украине привел к росту цен на них примерно на 70-80%.