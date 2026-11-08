МИД РФ: ЕС взял курс на прекращение энергосотрудничества с Россией

ЕС взял курс на прекращение энергосотрудничества с Россией, заявили в МИД РФ МИД РФ: ЕС взял курс на прекращение энергосотрудничества с Россией

Москва8 ноя Вести.Европейский союз взял курс на прекращение энергосотрудничества с Россией. Об этом заявил директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД РФ Владислав Масленников в годовщину запуска газопровода "Северный поток".

Введению первой нитки газопровода исполнилось 8 ноября 15 лет.

Евросоюз взял курс на прекращение энергосотрудничества с Россией​​​. В мае прошлого года Еврокомиссия представила "дорожную карту" по поэтапному отказу от российских энергоносителей сказал он в беседе с РИА Новости

Масленников напомнил, что в ее развитие был принят регламент Евросоюза о прекращении импорта газа РФ не позднее 2027 года.

Еврочиновники с гордостью заявляют об успехах в "диверсификации" поставок и сокращении доли российских углеводородов в энергобалансе ЕС, утверждая, что это якобы повысило его "устойчивость и независимость", отметил он.

При этом, добавил Масленников, о реальной цене, которую Евросоюз заплатил за движение по этому разрушительному пути, предпочитают умалчивать.

Ранее он заявил, что Германия не собирается выявлять истинных заказчиков подрыва "Северного потока".