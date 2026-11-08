МИД РФ: Германия не будет искать заказчиков подрыва "Северного потока" МИД РФ: ФРГ не собирается выявлять заказчиков подрыва "Северного потока"

Москва8 ноя Вести.В ФРГ не собираются выявлять истинных заказчиков подрыва "Северного потока". Об этом в 15-летнюю годовщину пуска первой нитки газопровода, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Истинных заказчиков и инициаторов данного преступления выявлять там, похоже, никто не собирается. Еврокомиссия, вроде бы отвечающая за энергобезопасность ЕС, старательно помалкивала сообщил он

Дипломат считает, что Берлин вполне удовлетворен малоубедительной версией о причастности к подрыву исключительно украинских граждан.

Ранее Владислав Масленников заявил, что теракт на газопроводах не просто разрушил инфраструктуру, но и подорвал доверие между Россией и Европой.