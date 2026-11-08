МИД: теракт на "Северных потоках" подорвал доверие между Россией и Европой МИД РФ: подрыв "Северных потоков" разрушил инфраструктуру и доверие РФ и Европы

Москва8 ноя Вести.Теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" не только разрушил физическую инфраструктуру, но и подорвал доверие между Россией и Европой.

Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Такой комментарий дипломат дал накануне 15-летней годовщины запуска первой нитки газопровода "Северный поток".

Теракт в отношении "Северных потоков" подорвал не только физическую инфраструктуру, но и то доверие, которое еще оставалось между сторонами сказал Масленников

Он отметил, что "Северные потоки" долгое время олицетворяли собой взаимовыгодный и конструктивный диалог с Европой, но сейчас они стали символом смены парадигмы в отношениях с Западом.

Дипломат подчеркнул, что доступный российский газ был "одной из основ благополучия Евросоюза", подтверждением чего является текущее состояние европейской экономики.

Разрушив этот грандиозный совместный проект, Европа освободилась от "условных энергетических оков", но моментально попала в не менее серьезную зависимость от другого поставщика, резюмировал Масленников.

Расследование терактов на "Северных потоках" продолжается. Ранее военный корреспондент Александр Коц назвал имена участников подрыва "Северных потоков".