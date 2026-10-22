Дмитриев указал на неизбежность перезапуска газопроводов "Северный поток" Дмитриев: перезапуск "Северных потоков" неизбежен, Европа еще покупает газ из РФ

Москва22 окт Вести.Оба газопровода "Северный поток" неизбежно будут запущены заново. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он также указал, что Европа все еще покупает российские энергоносители.

На XIX Веронском Евразийском экономическом форуме он дал оценку перспективам восстановления газопроводов, ведущих в страны Евросоюза.

Абсолютно нет никаких сомнений в том, что "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в какой-то момент времени будут снова работать, и это неизбежно подчеркнул Дмитриев

Он также указал на то, что Европа все еще зависит от поставок газа из России. Цены на этот вид топлива в регионе выросли на 140% за последний год.

Давайте не будем забывать про то, что Европа прямо сейчас покупает российский газ, покупает российскую энергию указал Дмитриев

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак допустил, что Россия возобновит поставки газа по уцелевшей нитке "Северного потока", если будут приняты соответствующие политические решения.