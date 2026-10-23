Глава AmCham: вопрос запуска "Северных потоков" сейчас на стадии обсуждения Глава AmCham: восстановление "Северных потоков" обсуждают на переговорах

Москва23 окт Вести.Тема возобновления функционирования ниток трубопровода "Северный поток" сейчас обсуждается в рамках переговоров, заявил газете "Известия" президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

22 октября спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что возобновление работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" является неизбежным и не вызывает сомнений.

Этот вопрос находится в стадии переговоров сказал Эйджи, комментируя ситуацию

Он добавил, что для восстановления работы трубопроводов требуется согласие Германии, которое пока не получено. Помимо этого, по утверждению Эйджи, необходимо официальное одобрение американской стороны.

21 октября вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что одна из четырех ниток "Северных потоков" пребывает в рабочем состоянии, и если европейские политики изъявят желание, по этой нитке можно осуществлять поставки газа.