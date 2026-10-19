Глава AmCham Эйджи: США могут привлечь европейский бизнес к проектам с Россией

Глава AmCham допустил участие европейского бизнеса в проектах России и США Глава AmCham Эйджи: США могут привлечь европейский бизнес к проектам с Россией

Москва19 окт Вести.Реализация совместных деловых проектов России и США способна подтолкнуть европейских инвесторов к участию в них. Такое мнение в интервью газете "Известия" высказал президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

16 октября спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на площадке Российской энергетической недели анонсировал скорое объявление Москвой и Вашингтоном "о некоторых важных инициативах".

Учитывая тесные экономические и политические связи США со странами Западной Европы, сохраняющуюся общую взаимозависимость мировой торговли, а также интересы бизнеса этих стран, мы не исключаем, что запуск новых американо-российских проектов послужит толчком для вовлечения в них таких стран, как Германия и Дания сказал Эйджи, комментируя перспективы расширения бизнес-сотрудничества

По оценке главы AmCham, любые начинания, экономически выгодные для бизнес-сообщества обеих сторон, будут способствовать потеплению отношений между Россией и США.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин поддерживает настрой своего американского коллеги Дональда Трампа на выстраивание конструктивного партнерства между Россией и США.