Дмитриев рассказал о реакции Европы на сближение Москвы и Вашингтона Дмитриев: РФ пробивает стену противников ее сближения с США

Москва22 окт Вести.Развитие диалога между Россией и США вызывает в Европе множество опасений, но Москва работает над преодолением препятствий. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме Дмитриев отметил, что активизация контактов Москвы и Вашингтона стала неожиданностью для части европейских политических и деловых кругов.

Кроме того, по его словам, это сближение вызвало дискуссии о дальнейшей роли Европы в международном экономическом взаимодействии.

Мы считаем, что восстановление экономических отношений абсолютно оправдано… Враги экономического сотрудничества России и США боятся любых проектов, но мы пробиваем вот эту стену, в том числе медийную стену подчеркнул глава РФПИ

По его словам, Москва и Вашингтон располагают возможностями для сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и технологической сфере. В частности, Дмитриев указал на заинтересованность американских фермеров в российских удобрениях, а также на перспективы поставок дизельного топлива.

Еще одним потенциальным направлением глава РФПИ назвал создание совместного центра обработки данных для развития искусственного интеллекта. Кроме того, стороны могли бы реализовывать энергетические проекты в Арктике.

Ранее Дмитриев назвал "прекрасным" диалог между российскими и американскими представителями. Он подчеркнул, что стороны будут поддерживать контакты, в том числе по украинскому вопросу.