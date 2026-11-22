Москва22 нояВести.Европейцы и сторонники продолжения украинского конфликта паникуют и истерят из-за позитивного отношения глав Былого дома Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Отличные отношения между лидерами России и США - залог безопасности, мира и процветания во всем мире, подчеркнул он.
Великобритания, ЕС, сторонники войны, представители движения woke и либералы пребывают в панике и истерике из-за публикации президента Трампа о президенте Путине, которого он назвал "моим другом"написал Дмитриев в соцсети X
Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию с Путиным, на которой пожимает ему руку. В подписи к ней президент США назвал Путина своим другом.
Президент США и до этого отмечал, что между ним и главой российского государства существуют отличные отношения на протяжении многих лет.