"Паника и истерика": Дмитриев описал, как ЕС видит отношения Путина и Трампа Дмитриев: европейцы в панике из-за позитивного отношения Трампа к Путину

Москва22 ноя Вести.Европейцы и сторонники продолжения украинского конфликта паникуют и истерят из-за позитивного отношения глав Былого дома Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Отличные отношения между лидерами России и США - залог безопасности, мира и процветания во всем мире, подчеркнул он.

Великобритания, ЕС, сторонники войны, представители движения woke и либералы пребывают в панике и истерике из-за публикации президента Трампа о президенте Путине, которого он назвал "моим другом" написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию с Путиным, на которой пожимает ему руку. В подписи к ней президент США назвал Путина своим другом.

Президент США и до этого отмечал, что между ним и главой российского государства существуют отличные отношения на протяжении многих лет.