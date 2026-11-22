Дмитриев о фото Трампа и Путина: "патриоты у власти"

Дмитриев прокомментировал совместное фото Путина и Трампа Дмитриев о фото Трампа и Путина: "патриоты у власти"

Москва22 ноя Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х назвал президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина "патриотами у власти".

К своей публикации он прикрепил фото, на котором глава США Дональд Трамп пожимает руку президенту РФ Владимиру Путину.

Президент Путин и президент Трамп отстаивают традиционные цивилизационные ценности — веру, семью, суверенитет, строгие границы и закон и порядок — против открытых границ, мягкой политики в отношении преступности и деструктивной, антирелигиозной идеологии "пробуждения сознания". Битва Света против Тьмы написал Дмитриев

Он также оставил комментарий к своей публикации.

Патриоты у власти добавил Дмитриев

Ранее Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social фотографию, на которой он пожимает руку президенту России Владимиру Путину. К фото он добавил подпись "мой друг".

Кроме того, американский лидер назвал завершившийся на этой неделе в Китае саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) величайшим событием всех времен.