Москва22 нояВести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х назвал президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина "патриотами у власти".
К своей публикации он прикрепил фото, на котором глава США Дональд Трамп пожимает руку президенту РФ Владимиру Путину.
Президент Путин и президент Трамп отстаивают традиционные цивилизационные ценности — веру, семью, суверенитет, строгие границы и закон и порядок — против открытых границ, мягкой политики в отношении преступности и деструктивной, антирелигиозной идеологии "пробуждения сознания". Битва Света против Тьмынаписал Дмитриев
Он также оставил комментарий к своей публикации.
Патриоты у властидобавил Дмитриев
Ранее Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social фотографию, на которой он пожимает руку президенту России Владимиру Путину. К фото он добавил подпись "мой друг".
Кроме того, американский лидер назвал завершившийся на этой неделе в Китае саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) величайшим событием всех времен.