Москва22 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фото встречи с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Снимок он сопроводил подписью "Великие державы 1945, 2026".

Глава Белого дома также разместил несколько фото с самого саммита. Кроме того, Трамп опубликовал отдельное фото с Путиным, которое подписал "Мой друг".

Ранее политический обозреватель "Вестей" Александр Христенко отметил, что на трехсторонней встрече Путина занимал более статусное место согласно дипломатическому протоколу – он сидел по правую руку от Си Цзиньпина. Журналист увидел в этом закономерность, поскольку российский и китайский лидеры накануне провели 50-ю встречу, а с Трампом Си Цзиньпин встречался только в пятый раз.