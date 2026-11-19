Путин и Трамп на фото АТЭС стояли справа и слева от Си Цзиньпина

Путин и Трамп на фото АТЭС стояли по правую и левую руку от Си Цзиньпина Путин и Трамп на фото АТЭС стояли справа и слева от Си Цзиньпина

Москва19 ноя Вести.Президент России Владимир Путин стоял по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина на совместном фото глав стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне (Китай), сообщает ТАСС.

По левую руку от Си стоял президент США Дональд Трамп. Перед началом церемонии фотографирования Путин, Си и Трамп обменялись теплыми приветствиями.

На плечи Путина, Си и Трампа надеты шелковые кашне в винном или синем цветах с символикой председательства Китая в АТЭС. Си надел кашне в винном цвете, а Путин и Трамп - в синем цвете.

Путин и Трамп обменялись рукопожатием во второй день работы саммита АТЭС в Китае. Главы государств прибыли в Центр международных обменов в Шэньчжэне, где пройдет пленарная сессия саммита АТЭС.

Центр международных обменов Шэньчжэня является главной площадкой саммита АТЭС, он расположен в районе Футянь в парке Сянмиху.