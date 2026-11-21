Путин на встрече с Си и Трампом занимал более статусное место, чем глава США Христенко: Путин на саммите АТЭС занимал более статусное место, чем Трамп

Москва21 ноя Вести.На трехсторонней встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС российский лидер занял более статусное место согласно дипломатическому протоколу. Об этом написал политический обозреватель "Вестей" Александр Христенко в авторской колонке.

Когда журналисты ворвались в зал, спеша занять лучшую точку для съемки, лидеры уже сидели и молча ждали момента, когда можно было начать выступления. Путин сидел по правую руку от Си, что по протоколу традиционно считается более почетным и статусным, чем место слева, которое принимающая сторона предусмотрела для Трампа. Но могло ли быть по-другому, учитывая, что Си и Путин по подсчетам китайской стороны провели накануне уже 50-ю личную встречу (юбилей!), а с президентом США виделись только в пятый написал Христенко

Журналист также обратил внимание на различия в характере отношений Китая с Россией и США, а также на экономическое и военное соперничество Пекина и Вашингтона.

Кроме того, отношения России и Китая официально носят характер "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", а вот отношения Америки с Китаем характеризуются Вашингтоном как соперничество и "стратегическая конкуренция". Страны оспаривают первое место по размеру экономик, та же расстановка сил в ИИ-гонке, а, например, по количеству боевых кораблей военно-морские силы КНР еще шесть лет назад превзошли ВМС США, в этом году Пекин в два раза опередил Пентагон по темпам обновления флота. Добавить сюда геополитическую напряженность, например, возникающую из-за действий США в отношении Тайваня, – становится понятно, что "дружить" совсем непросто заявил Христенко

Подробнее о том, как изнутри выглядели исторические переговоры лидеров России, Китая и США, Христенко рассказал в своей колонке.