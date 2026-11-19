Христенко показал людей, которые будут охранять встречу Путина, Си и Трампа

Христенко показал сотрудников безопасности, которые будут охранять "тройку" Христенко показал людей, которые будут охранять встречу Путина, Си и Трампа

Москва19 ноя Вести.Журналист ИС "Вести" Александр Христенко показал кадр с группой людей, отвечающей за безопасность лидеров РФ, КНР и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Это лишь малая часть сотрудников безопасности, которые и будут обеспечивать эту самую безопасность во время исторической трехсторонней встречи. Таких групп прошло уже несколько прокомментировал Христенко

По его словам, российская пресса редко встречается с американской, но сегодня как раз такой случай. Журналисты обеих стран приехали на саммит саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на полях мероприятия состоится встреча лидеров РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.