Москва19 ноя Вести.Российская пресса редко встречается с американской, но сегодня как раз такой случай. Журналисты обеих стран приехали на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на полях которого состоится встреча лидеров РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Александр Христенко.

Довольно редкий случай, когда российская пресса встречается с американской. Это все происходит перед исторической встречей лидеров. Критерием интереса к тому или иному событию всегда является количество прессы, но здесь этот интерес настолько велик, что как раз количество журналистов крайне-крайне ограничено. Совсем небольшая группа прессы допущена для освещения этой исторической трехсторонней встречи. И вот сейчас здесь, на подъезде к официальной резиденции, собралась пресса российская и американская. Пока журналистов не разделяют и посмотрим, как будет дальше. Американская пресса, как российская, в ожидании того момента, когда репортерам будет позволено зайти внутрь резиденции Си Цзиньпина поделился Христенко

По его словам, освещать событие будет "небольшая группа" журналистов.

Вообще интерес к тому или иному событию, его масштаб определяется количеством репортеров, которые освещают данное мероприятие. Но вот в данном случае интерес настолько велик, что организаторам, конечно, пришлось резко искусственно сокращать то количество журналистов, которые допущены для того, чтобы стать свидетелями этой встречи, исторической встречи саммита сверхдержав, как уже это назвали. Небольшая совсем группа допущена для того, чтобы освещать этот саммит. Организаторы хотят, чтобы эти переговоры, которые впервые в истории собираются именно в таком формате, прошли максимально спокойно и комфортно, в первую очередь для лидеров сказал Христенко

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