Москва19 ноя Вести.Журналисты "следят за каждым взглядом и жестом политиков в медиацентре" Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил журналист ИС "Вести" Александр Балицкий.

За каждым взглядом и жестом политиков в медиацентре АТЭС следят, не отрываясь. Все, понятно, ждут больше трехстороннюю встречу [президентов РФ и США Владимира] Путина, [Дональда] Трампа и [председателя КНР] Си [Цзиньпина]. И даже их утреннее появление вместе на форуме – это возможность уловить сигнал и настрой