Москва21 ноя Вести.

Многие зарубежные СМИ взорвала новость, что Владимир Путин на саммит АТЭС в Китай приехал с "ядерным чемоданчиком". Соответствующее видео из холла гостиницы, где остановился российский лидер, завирусилось в соцсетях. Хотя известно, что специальный офицер – адъютант с этим портативным терминалом закрытой связи, позволяющим получать информацию о массированном ракетном нападении на Россию и передавать приказ на применение ядерного оружия, неотступно сопровождает президента во всех поездках, тем более зарубежных… Политический обозреватель "Вестей" Александр Христенко – о закулисье исторических переговоров.

Новость срезонировала еще больше на фоне сообщения, что Трамп в азиатское турне отправился с целым ядерным воздушным пунктом управления – самолетом "Судного дня" Е-4B Nightwatch. С его помощью высшее руководство США может дистанционно отдавать приказы стратегическим силам, в случае если наземные центры связи и управления разрушены или выведены из строя.

Это тоже в общем-то стандартный протокол безопасности, прописанный для американских лидеров во время визитов за рубеж. Однако в свете столь ожидавшейся первой в истории встречи лидеров России, США и Китая – а КНР третье по размеру "ядерного щита" государство – все эти обсуждения вокруг темы стратегического оружия служили дополнительным напоминанием, о встрече каких держав шла речь и почему к ней были прикованы взгляды всего мира. Достаточно сказать, что на три страны приходится более 90% всего ядерного арсенала планеты. А одна из идей, внесенная в повестку трехсторонних переговоров Трампом, как выяснилось, была как раз в том, чтобы обсудить возможное сокращение количества боеголовок.

Понятно, что изначально это был своего рода "пристрелочный выстрел", заявка на разговор в общих чертах, ведь как минимум одному из трех лидеров эта тема была куда менее интересна: по количеству боезарядов КНР чуть ли не в 10 раз уступает России и США, которые между собой поддерживают ядерный паритет. Вместе с тем появление новых видов оружия (тех же беспилотников, которые по характеристикам все больше схожи с ракетами средней и меньшей дальности), а также истечение срока договора СНВ-3 и отсутствие каких-либо соглашений в этой сфере вообще делало актуальным сам разговор о стратегической стабильности в целом. Не случайно, каждый из лидеров подчеркнул особую ответственность, которую Россия, США и Китай несут перед миром, в том числе как государства – основатели ООН и постоянные члены Совбеза. Остальные участники которого – Великобритания, Франция (европейцы) – зримо отсутствовали за большим круглым столом, где собрались Путин, Си и Трамп.

Когда журналисты ворвались в зал, спеша занять лучшую точку для съемки, лидеры уже сидели и молча ждали момента, когда можно было начать выступления. Путин сидел по правую руку от Си, что по протоколу традиционно считается более почетным и статусным, чем место слева, которое принимающая сторона предусмотрела для Трампа. Но могло ли быть по-другому, учитывая что Си и Путин по подсчетам китайской стороны провели накануне уже 50-ю личную встречу (юбилей!), а с президентом США виделись только в 5-й. Кроме того, отношения России и Китая официально носят характер "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", а вот отношения Америки с Китаем характеризуются Вашингтоном как соперничество и "стратегическая конкуренция". Страны оспаривают первое место по размеру экономик, та же расстановка сил в ИИ-гонке, а, например, по количеству боевых кораблей военно-морские силы КНР еще 6 лет назад превзошли ВМС США, в этом году Пекин в два раза опередил Пентагон по темпам обновления флота. Добавить сюда геополитическую напряженность, например, возникающую из-за действий США в отношении Тайваня – и становится понятно, что "дружить" совсем непросто.

В огромном помещении, где заседали лидеры и находились также члены делегаций каждой из стран, воцарилась напряженная тишина. Первым на правах хозяина выступил председатель КНР. Затем свое заявление сделал Путин, третьим говорил Трамп, видимо сделав над собой усилие, поскольку не любит читать по бумаге, но в итоге даже он, судя по всему, не отклонился от написанного текста, все трое лидеров зачитали свои выступления – слишком велико было значение каждого слова, произнесенного в такой момент

Но когда прессу попросили покинуть зал (а журналисты делали это очень неохотно, стараясь снять побольше кадров исторической встречи, так что сотрудникам службы безопасности приходилось довольно долго отлавливать и собирать всех по залу), оказалось, что дискуссия между лидерами пошла свободная, общались, как выразился Путин, "в непринужденной обстановке". И в этом заслуга инициатора встречи Си Цзиньпина, который по итогам выпустил отдельное заявление, отметив "позитивную атмосферу" встречи. А Трамп оценил ее на "12 из 10".

Даже внешне принимающая сторона действительно старалась сделать все идеально. Мы были свидетелями, как в резиденцию буквально за пару часов до встречи лидеров привезли свежесрезанные цветы. Они украшали холлы резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь своеобразного китайского единорога – символа благополучия, а также сам зал переговоров – розовые орхидеи были размещены по центру круглого стала, за которым сидели лидеры, в китайской традиции они символизируют благородство, гармонию и уважение.

Погружался ли в такие детали Трамп – неизвестно, но настрой был соответствующий: американский президент признал, страны часто не соглашаются друг с другом, однако существующие проблемы все же лучше обсуждать

И, пожалуй, еще никогда не была столь близка даже пресса трех стран. В последнее время на мероприятиях в других странах американский пул репортеров, например, старались всегда поместить отдельно от российского, здесь же всех собрали в одной небольшой комнате резиденции: и в ожидании встречи лидеров журналисты, особо не подавая вида, но все же с искренним интересом поглядывали друг на друга. Чтобы потом снова ринуться в борьбу за лучшие кадры.

Станет ли встреча лидеров трех стран началом нового формата общения на международной арене, пока неизвестно. Но сам факт того, что эти переговоры состоялись, вопреки внешней резкой критике со стороны не участвующих в них мировых политиков и невзирая на существующие внутренние противоречия – очевидный успех лидеров России, Китая и США и самих стран. Это и есть сложившиеся реалии, которые всем придется признать.